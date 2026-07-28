Allegri voleva recuperare Lindstrom: esperimento fallito

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Jesper Lindstrom si avvicina a una nuova partenza. L'esterno danese non è riuscito a convincere nel corso del ritiro estivo e il suo futuro appare sempre più lontano dal Napoli. Massimiliano Allegri ha provato a rilanciarlo sperimentandolo anche nel ruolo di mezzala, nel tentativo di valorizzarne le caratteristiche e offrirgli una nuova collocazione tattica.

L'esperimento di Allegri non dà i risultati sperati

Il tentativo, però, non ha prodotto gli effetti sperati. Se durante gli allenamenti si è intravisto qualche segnale di crescita, le prestazioni offerte in partita non hanno confermato i progressi evidenziati in settimana. L'esperimento può quindi considerarsi poco convincente e il danese resta tra i principali candidati a lasciare il club in questa finestra di mercato, con la dirigenza pronta a valutare eventuali offerte. Lo riporta Repubblica.