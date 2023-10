Allenamento al Maradona e cena tutti insieme: com'è stata l'inedita vigilia di Napoli-Fiorentina

Il Napoli ieri ha fatto rifinitura al Maradona e poi per cementare insieme la squadra è rmasta compatta. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno

Il Napoli ieri ha fatto rifinitura al Maradona e poi per cementare insieme la squadra è rimasta compatta. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Ieri allenamento al Maradona e cena tutti insieme per iniziare a vivere nella propria testa la sfida contro la Fiorentina, un avversario ostico, aggressivo che unisce il pressing asfissiante al possesso palla e alla capacità di giocare tra le linee. Una squadra che somiglia al Napoli per identità, che più volte ha messo in difficoltà gli azzurri ma Osimhen e compagni non vogliono sbagliare la gara della verità, la verifica che stabilirà se le difficoltà delle scorse settimane sono definitivamente superate".