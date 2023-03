Alta tensione a Napoli: tifosi Eintracht perquisiti e scortati in hotel

Dopo quanto successo all’andata in Germania, con scontri e arresti, si temono comunque incidenti

Arrivano i tifosi dell’Eintracht: città blindata nei punti chiave. Tiene banco la questione sicurezza per Napoli-Eintracht in vista della sfida di Champions League del Maradona. Così racconta la tensione della vigilia l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Alta tensione a Napoli per la sfida di stasera di Champions League con l’Eintracht di Francoforte. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno portato al divieto di trasferta solo per i tifosi di Francoforte, si temono incidenti. E le premesse non sono buone. Un gruppo di tifosi tedeschi, circa 400, sono stati avvistati ieri alla stazione di Salerno. In serata sono arrivati a Napoli piazza Garibaldi. Imponente il servizio delle forze dell’ordine che li hanno accolti e qualcuno perquisito. Poi scortati nei rispettivi hotel a bordo di bus. Una vigilia ricca di tensione, anche se i tifosi tedeschi non potranno accedere al Maradona se residenti a Francoforte.

Dopo quanto successo all’andata in Germania, con scontri e arresti, si temono comunque incidenti. I controlli sono cominciati, infatti, già ieri in diversi punti chiave della citta: l’aeroporto di Capodichino, le stazioni ferroviarie, oltre ai varchi d’ingresso a Napoli dall’Autostrada A1. Di sicuro non ci sarà in segno di protesta il presidente dell’Eintracht Peter Fisher.