Altri 2 mln di bonus: così Giuntoli vuole strappare il sì del Celta per Lobotka

Non solo il campo, ma occhio attento al calciomercato. Nella giornata di oggi, spiega la Gazzetta dello Sport, andrà in scena un nuovo contatto fra Napoli e Celta Vigo per provare a sbloccare l'affare Stanislav Lobotka. Come racconta la rosea, l'ultimo ostacolo è quello economico: Il Napoli ha alzato la propria offerta fino a 20 milioni di euro, il club galiziano ne chiede un paio in più. A questo c'è da aggiungere la volontà del giocatore di sposare la causa napoletana, ma come detto ancora la quadra non è stata trovata. Oggi nuovo contatto, con Giuntoli che potrebbe aggiungere 2 milioni di bonus ai 20 già preventivati per sbloccare definitivamente l'affare.