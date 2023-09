Altri guai per la Juventus, CR7 s'è rifatto vivo: chiede i 19mln della manovra stipendi

L'attaccante dell’Al-Nassr vuole i 19,9 milioni di euro netti che deve ancora ricevere dalla società piemontese per gli emolumenti dilazionati

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.i

Cristiano Ronaldo si è rifatto vivo con la Juventus per battere cassa. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell’Al-Nassr vuole i 19,9 milioni di euro netti che deve ancora ricevere dalla società piemontese per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid (le due famose cosiddette manovre stipendi). Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, il portoghese quindi ha deciso così di agire per vie legali. Potrebbe essere sostenuto dal verbale di una riunione del 20 settembre 2021 in cui Agnelli suggerisce 'di non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la questione se interessato'.