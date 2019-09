Altro caso di razzismo, al Rigamonti la curva grida "Zingaro" a Pjanic

Miralem Pjanic ha vissuto un'altra notte da protagonisa, purtroppo non solo in senso positivo. Il bosniaco ha segnato il gol vittoria ma ha anche subito gli ennesimi cori di discriminazione razziale da parte della curva del Brescia. "Zingaro" è stato il grido che dagli spalti è piovuto all'indirizzo del bosniaco, senza che né l'arbitro Pasqua né gli ispettori federali siano intervenuti. Un caos che non fa bene al calcio italiano, con l'allarme lanciato dal presidente Infantino che dovrà essere raccolto quanto prima per non apparire sempre più come un movimento "medievale". A riportarlo è Tuttosport.