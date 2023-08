Altro che prima punta: Garcia sta studiando un nuovo ruolo per Raspadori

Garcia sta studiando un nuovo ruolo per Raspadori, il grande investimento dell’ultimo mercato

Garcia sta studiando un nuovo ruolo per Raspadori, il grande investimento dell’ultimo mercato. Raspa può fare il centravanti (come ieri col Girona) o il vice Kvara (ieri uscito dolorante e vistosamente fasciato: trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro), ma Garcia lo vorrebbe largo a destra nel tridente con Osimhen e Kvara, per un attacco micidiale. Con Raspa pronto ad accentrarsi come rifinitore e Anguissa a volare in sovrapposizione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.