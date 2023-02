Altro record per Osimhen: prima di lui ci era riuscito solo Higuain

Continua a frantumare record su record Victor Osimhen. La rete contro la Cremonese gliene vale un altro, come evidenzia Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a frantumare record su record Victor Osimhen. La rete contro la Cremonese gliene vale un altro, come evidenzia Tuttosport: "Nella ripresa è Osimhen a prendersi la scena: raddoppia a porta vuota su un’azione iniziata da un corner. Servito da Kim, il nigeriano deve solo spingere il pallone in rete e non sbaglia. Il capocannoniere della A sigla il gol numero 17, in 18 partite giocate in Serie A ed è la sesta gara consecutiva in cui va in gol in campionato. Prima di lui, ci era riuscito solo Higuain".