Altro rigore parato e il Napoli ora ha il record: dal 2022 nessuno fa meglio in Europa
Il Napoli conquista un punto contro il Como anche grazie all'ennesimo rigore neutralizzato da Vanja Milinkovic-Savic. Gli azzurri, sui penalty, detengono un record. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Se a Camarda martedì a Lecce si poteva concedere l’alibi dell’età, a Morata, campione d’Europa con la Spagna, un campione fatto e finito, non resta che cavarsela con la giustificazione del para-rigori contro. Vanja si ripete, quattro giorni dopo, parando un altro penalty, il secondo di fila, il settimo dal 2021, il sesto – come Vasilj del St. Pauli – dalla scorsa stagione.
Nomi illustri, Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic un anno fa quando vestiva la maglia del Torino e ora, dopo Camarda, anche il centravanti del Como per un primato europeo tra i top cinque campionati. Sui rigori, tra l’altro, il Napoli vanta un primato che condivide con Las Palmas e Bochum: sette parati su quattordici dal 2022 ad oggi nei top cinque campionati europei".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
