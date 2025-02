Ampia sufficienza per Lukaku: "Vivo, intelligente, pulito nell'assist. Ma anche un po' impreciso"

Gara più che sufficiente per Romelu Lukaku, autore del suo settimo assist in campionato secondo La Gazzetta dello Sport: "Sufficienza ampia per l'intelligenza e la pulizia dell'assist pro Rasapdori e per la buona intesa col nuovo compagno d'attacco. Di suo conclude poco". Dello stesso avviso il Corriere dello Sport (6,5): "Potenza e tecnica nel suo settimo assist (a Raspadori): difende e innesca con Romagnoli addosso. Un po' impreciso, però vivo anche in pressione". Gara da 5,5 invece per Tuttosport: "Limitato più del dovuto dai centrali laziali, a referto c'è giusto un assist iniziale, di pericoli ne crea veramente troppo pochi".

"La morsa Gila-Romagnoli non gli impedisce di trovare il suo settimo assist stagionale", giudica La Repubblica, dello stesso avviso anche TuttoMercatoWeb.com: "Un assist: e sono sette in campionato. Fa la lotta, si spende nel solito gioco da muretto per aprire gli spazi ai compagni. I movimenti sono giusti, così come le connessioni con un'altra punta vicino". Gara da 6,5 anche per TuttoNapoli, che ne esalta l'importanza nel modulo di Conte: "Ancora un assist di grande intelligenza per Raspadori. Ad inizio ripresa scalda o guanti di Provedel. Deve lottare, spesso da solo".

Le pagelle di Romelu Lukaku

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

La Repubblica: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tutto Napoli: 6,5