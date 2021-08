Amrabat in pole per la mediana: due le alternative

A pochi giorni dal gong finale, non può ancora dirsi concluso il mercato del Napoli. Giuntoli è al lavoro per consegnare a Spalletti un nuovo centrocampista: il nome in pole - riferisce Il Mattino - è quello di Amrabat (per il quale va ancora trovata un'intesa con la Fiorentina), seguito da Youssouf del Saint-Etienne e Berge dello Sheffield. Entrambi sono alternative che il club campano sta valutando, anche se non è escluso che, come accaduto per Juan Jesus, possa spuntare qualche nome a sorpresa.