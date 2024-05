Analisi video del 2-2 con la Roma: Calzona ha evidenziato diversi errori

Per preparare la sfida di lunedì contro l'Udinese il punto di partenza non poteva che essere la gara pareggiata contro la Roma.

Analisi video nella giornata di martedì per il Napoli, dopo il giorno di riposo. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Di Lorenzo e compagni si sono guardati negli occhi e si sono rivisti in video alla ripresa degli allenamenti. Per preparare la sfida di lunedì contro l'Udinese il punto di partenza non poteva che essere la gara pareggiata contro la Roma.

Novanta minuti d'intensità e ritmo ritrovati ma anche di leggerezze che hanno impedito al Napoli di tornare alla vittoria al Maradona. Calzona ha sottolineato gli errori commessi e ha chiesto alla squadra di ripartire seguendo le positive indicazioni emerse dall'ultima di campionato. A disposizione ci sono altre quattro partite per lasciare il segno in stagione inseguendo l'Europa che è sempre più distante ma comunque raggiungibile leggendo l'attuale classifica.