Ancelotti, Conte e Sarri: passato vincente al Chelsea ma mai nessuna sfida in campionato

Interessante analisi della lotta scudetto che sta per cominciare proposta da La Stampa oggi in edicola. Il quotidiano torinese analizza così la sfida tra Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri e Antonio Conte, gli allenatori che guidano le tre squadre favorite per il titolo. Il quotidiano fa notare come i tre allenatori "In comune hanno solo il passaggio (vincente) dal Chelsea e adesso, con l’approdo in bianconero dell’unico a non aver vinto un tricolore, anche dalla Juve. Hanno già messo insieme 750 partite in Serie A, ma il bello è che non l’hanno mai frequentata tutti insieme. Non solo: in campionato non c’è un solo precedente di un qualsiasi incrocio tra i tre. Insomma, saranno tutte sfide inedite quelle che decideranno la corsa al titolo. Strano, ma vero".