Ancelotti ed il quiz a Giuntoli: "Gli chiesi di un centrocampista turco di terza serie, mi disse anche quante volte andava in bagno"

Carlo Ancelotti ed un divertente aneddoto che riguarda Cristiano Giuntoli. Così il tecnico ai microfoni del Corriere dello Sport: "Al Bayern è mancato il dirigente di mezzo, il filtro. Lì il rapporto era diretto col presidente. Al Napoli Giuntoli non si fa mai mancare, e se non c’è lui c’è Pompilio. Giuntoli ha una preparazione a prova di quiz, sa tutto di tutti. Un giorno per metterlo alla prova gli chiesi di un centrocampista turco di terza serie. Beh, mi spiegò anche quante volte andava in bagno".