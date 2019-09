Ancelotti ha fiducia in Luperto: in estate e nel finale della scorsa stagione le prove

Carlo Ancelotti ha grande fiducia in Sebastiano Luperto. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l'allenatore azzurro vede nel difensore classe '96 qualcosa di speciale. La prova sta nel fatto che nei giorni finali di mercato Carletto non s'è opposto alla cessione di Chiriches, proprio per la presenza di Luperto in rosa. Un centrale che lo scorso anno ha giocato da titolare per ben quattro volte nel finale di stagione.