Ancelotti, i motivi dell'addio: frizioni interne e metodi di allenamento, la svolta dopo il ritiro

Perché Carlo Ancelotti è stato esonerato? Quali i motivi principali che hanno spinto la società a prendere questa decisione? L'edizione odierna de Il Mattino spiega che i suoi metodi di allenamento e i suoi approcci alle gare sono stati lentamente rigettati dal gruppo, con il quale non è entrato in sintonia. Con frizioni di vario genere e problemi interni. Non solo con Insigne - scrive il quotidiano - mandato in panchina anche ieri. Ma la gestione del ritiro di inizio novembre ha fatto saltare gli equilibri.