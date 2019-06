Ancelotti in vacanza in Canada ma in stretto contatto con ADL e Giuntoli per il mercato

Da Vancouver, dove risiede in questo periodo, Carlo Ancelotti si tiene in stretto contatto sia con Aurelio De Laurentiis sia con Cristiano Giuntoli. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea spiega come prima di volare in Canada, l’allenatore ha indicato le sue preferenze, quei giocatori da provare a ingaggiare, per rendere più competitivo l’organico.