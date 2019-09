Ancelotti pensa all'attacco anti-Samp: Mertens, Llorente o entrambi là davanti?

Domani il Napoli torna a lavorare a Castel Volturno e per Carlo Ancelotti sarà il momento di cominciare a pensare alle scelte per la sfida di sabato prossimo contro la Sampdoria. Stando a quanto riferito da La Repubblica, l'allenatore reggiano sta valutando uno tra Dries Mertens e Fernando Llorente per il ruolo di centravanti, con il belga leggermente in vantaggio. Ma non sarebbe da escludere anche il tandem formato da entrambi, con l'ex PSV alle spalle dello spagnolo.