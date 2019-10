Ancelotti pronto ad un piano-partita opposto rispetto a Salisburgo: la chiave tattica del CdM

Dal Salisburgo alla SPAL, una partita completamente diversa attende il Napoli a Ferrara. La chiave tattica della sfida prova a raffigurarla il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna: "La formazione di Semplici gioca con il baricentro abbastanza basso, tende a fare densità stringendo molto il campo a volte anche con dieci uomini dietro la linea della palla e Ancelotti è pronto ad un piano-partita completamente diverso rispetto a quello che ha dato i suoi frutti in Austria. Il Napoli ha sbancato la Red Bull Arena con il calcio in verticale, l’attacco agli spazi, la capacità di non dare punti di riferimento, al «Mazza» il film sarà completamente diverso. Gli azzurri dovranno prendere il dominio della partita, alzare il livello di velocità nel palleggio, lavorare sull’aggressività nel recupero palla per sfruttare i difetti in uscita della Spal, avere la pazienza nella costruzione del gioco cercando di dare ampiezza e sfruttare anche i cross".