Ancelotti ritrova il Liverpool: tra Carletto e i Reds una storia di sfide epiche che inizia nel 1984

Carlo Ancelotti ritrova ancora una volta il Liverpool. L’anno scorso il club inglese, e in particolare la parata di Alisson su Milik, ha sancito l’eliminazione del Napoli dalla Champions e il passaggio del Liverpool che è andato poi fino alla vittoria finale. Ma per Carletto la storia con il Liverpool inizia da molto più lontano. Lo ricorda l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Una storia infinita che comincia nel 1984, con la finale persa dalla Roma all’Olimpico contro i Reds e Carletto, centrocampista infortunato, in tribuna. Poi le sfide da allenatore in finale di Champions: da quella incredibilmente persa nel 2005 a Istanbul contro Benitez, alla rivincita due anni dopo ad Atene. E quelle in Premier con il suo Chelsea. Per finire con le sfide della scorsa stagione”.