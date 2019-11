Ancelotti sorride, in arrivo i Nazionali: svelati i primi a rientrare a Castel Volturno

Ancelotti sorride: le Nazionali stanno per concludersi e sono pronti a tornare i primi calciatori. L'edizione odierna de Il Mattino fa il riassunto dei primi ad arrivare: saranno Insigne, Di Lorenzo, Meret e Fabian Ruiz, che hanno concluso le proprie esperienze ieri con le sfide dell'Italia e della Spagna. Poi toccherà giovedì a Mertens, Elmas e a Zielinski. Una prima parte di squadra che si unisce a chi, da giorni, si allena a Castel Volturno in vista del Milan. Per una partita fondamentale, dalla quale ripartire.