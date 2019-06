Ancelotti sui moduli: "Ecco perchè ho scelto il 4-4-2. In attacco abbiamo usato anche il 2-3-4-1"

Perchè il 4-4-2? La domanda è stata posta dal Corriere dello Sport a Carlo Ancelotti, col tecnico del Napoli che ha così risposto: “È un sistema che permette di coprire meglio il campo e migliora in prevalenza l’aspetto difensivo. A livello offensivo abbiamo fatto il 3-1-5-1 altre volte il 2-3-4-1. Il 4-3-3? Ha poca densità offensiva centralmente, spesso il centravanti si trova in uno contro 2". Clicca qui per l'intervsita completa.