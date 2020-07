Carlo Ancelotti punta forte per il centrocampo su Allan per l'Everton della prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che racconta di un club inglese che continua a fare "sempre più seriamente per Allan e il Napoli aspetta solo un'offerta ufficiale da parte del club inglese per poi iniziare a intavolare la trattativa".