Anche CorSera conviene sull'errore di Abisso: "La giocata di Okoli cambia il possesso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha dell'incredibile il risultato, perché subire 4-0 in casa dal Frosinone non è tollerabile. Ma ha dell'incredibile anche l'errore di arbitro e VAR sul gol di Simeone nel primo tempo. Anche il Corriere della Sera oggi in edicola conviene: Abisso e Di Martino sbagliano. Questo è quanto si legge:

"Gli uomini di Mazzarri hanno le occasioni più nitide, vanno in vantaggio con Simeone, ma la Var individua un fallo di mano di Lindstrom. La giocata di Okoli, il retropassaggio che manda in porta Simeone, cambierebbe il possesso ma l'arbitro Abisso, dopo aver visto l'azione al monitor, decide di annullare la rete".