Anche la Salernitana resta senza albergo: niente ritiro e partenza domattina per Napoli

Salernitana costretta a cambiare programma di preparazione e logistico dopo l'ufficialità dello slittamento della gara

Salernitana costretta a cambiare programma di preparazione e logistico, scrive il Corriere dello Sport raccontando che la squadra è rimasta, di fatto, senza albergo: "Il club aveva, infatti, prenotato per ieri sera a Palazzo Caracciolo, ma per stasera non c’è più posto. E allora la squadra partirà domattina da Salerno, pranzerà a Napoli e poi andrà direttamente al Maradona".