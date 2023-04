Anche Rrahmani salta la Juve: il punto sui tre infortunati

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

© foto di © DANIELE MASCOLO

Saranno tre le assenze in casa Napoli per la sfida di Torino contro la Juventus in programma domenica sera. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Purtroppo i tre infortunati nella gara di ritorno col Milan non rientreranno a breve, a parte Amir Rrahmani la cui distorsione alla caviglia destra appare lieve, ma comunque non recupererà in tempo per la sfida di domenica contro la Juventus a Torino. Gli altri due invece ne avranno per un po’: Politano almeno un paio di settimane per una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra; mentre Mario Rui soffre per una infrazione alla testa del perone destro, che rischia di fargli chiudere anzitempo la stagione. Anche se il portoghese spera di rientrare per le ultime gare di campionato.