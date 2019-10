"Anche voi dovete ribellarvi a questo sistema", le parole di ADL ai calciatori dell'Atalanta

"Anche voi dovete ribellarvi a questo sistema che non va". Queste le parole pronunciate dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai calciatori dell'Atalanta. Il retroscena è stato raccontato dal quotidiano Il Mattino: il patron azzurro, a fine gara, è sceso nello spogliatoio per complimentarsi con la sua squadra ma ne ha approfittato anche per parlare coi calciatori nerazzurri. Il resto è stato spiegato apertamente dallo stesso De Laurentiis, intervenuto a Sky ma anche in mixed zone e in sala stampa. Una furia, il presidente degli azzurri, dopo il clamoroso rigore negato da Giacomelli e ignorato dal Var.