Ancora divieti: Bologna-Napoli e Torino-Roma senza residenti in Campania e Lazio

Proseguono le limitazioni per i tifosi di Napoli e Roma. Secondo il Corriere dello Sport sia Bologna-Napoli che Torino-Roma si disputeranno senza la presenza dei tifosi napoletani residenti in Campania e di quelli romanisti residenti nel Lazio. Una misura cautelare per la necessità - si legge - di scongiurare nuovi sviluppi dopo gli scontri in autogrill dell'8 gennaio.

Si torna dunque ad una stagione di divieti che sembravano accantonati. Vietare la trasferta può essere un deterrente, ma non elimina il rischio - si legge - che qualcuno decida comunque di sfruttare terreni extra stadio come teatro di scontri. Il quotidiano rivela anche di contatti con la Lega per il possibile cambio di orario delle gare che però non avrebbe azzerato i rischi e avrebbe danneggiato l'audience su slot decisivi proprio nel pieno delle trattative per i nuovi diritti tv.