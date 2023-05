Ancora festa: cena-Scudetto con Spalletti scatenato in attesa dell'incontro con ADL

Altro giro, altra festa. Il Napoli ieri s'è ritrovato prima a Castel Volturno, dove all'esterno del centro tecnico è stato esposto il tricolore col numero 3

Altro giro, altra festa. Il Napoli ieri s'è ritrovato prima a Castel Volturno, dove all'esterno del centro tecnico è stato esposto il tricolore col numero 3, e poi in una cena-Scudetto organizzata dal vice-presidente Edo De Laurentiis e che ha coinvolto quasi tutto l'organico. Una serata in un locale di Chiaia, in pieno centro cittadino, e quindi inevitabile bagno di folla all'arrivo e soprattutto all'uscita, dopo che la notizia s'è diffusa rapidamente.

Spalletti in attesa

Il più osannato, come sempre, è stato Luciano Spalletti, protagonista anche al microfono e scatenato nei primi video spuntati rapidamente sui social. Nei prossimi giorni potrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis: le recenti dichiarazioni hanno fatto trasparire il malumore per essere stato confermato solo tramite l'opzione esercitata. Inevitabile per il tecnico un discorso più ampio sul contratto, per quanto riguarda la durata ma non solo, oltre a qualche rassicurazione sulla programmazione.

Prima il nodo Giuntoli?

Ovviamente De Laurentiis deve gestire in primis la volontà del ds partenopeo di salutare con un anno d'anticipo rispetto all'attuale accordo contrattuale. La scelta sembra fatta col corteggiamento della Juventus per Giuntoli andato a buon fine, ma per ora De Laurentiis - probabilmente strategicamente - non ha ancora fissato gli incontri né col tecnico, come detto, né col direttore sportivo. Per il presidente, che solitamente ama sorprendere tutti con colpi di teatro, presto però arriverà il momento di scendere in campo.