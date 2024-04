"Andate a lavorare": a fine gara gli steward fanno da scudo all'uscita dei campioni

Contestazione al Maradona dopo il 2-2 tra Napoli e Frosinone che allontana, forse in maniera definitiva, gli azzurri da un posto in Champions. A

Contestazione al Maradona dopo il 2-2 tra Napoli e Frosinone che allontana, forse in maniera definitiva, gli azzurri da un posto in Champions. Applausi solo per Luciano Spalletti. Il c.t. dell'Italia presente in tribuna per seguire da vicino gli azzurrabili e che aveva creato la squadra perfetta, portandola alla vittoria del campionato.

Napoli contestato dai tifosi: "Andate a lavorare". E i giocatori, come scrive Il Mattino oggi in edicola, non sono andati sotto la curva al termine della sfida per il consueto saluto: ci hanno provato ma senza avvicinarsi più di tanto. "E anche gli steward in tribuna Posillipo, forse preoccupati, fanno da scudo all'uscita dei campioni d'Italia", scrive il quotidiano.