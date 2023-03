"Andiamo a Napoli con la faccia di c....", svelato il discorso di Sarri alla Lazio

L'edizione odierna de Il Messaggero svela alcune frasi che Sarri, allenatore della Lazio, avrebbe rivolto alla squadra in vista della trasferta di Napoli

L'edizione odierna de Il Messaggero svela alcune frasi che Sarri, allenatore della Lazio, avrebbe rivolto alla squadra in vista della trasferta di Napoli: "Non saremo la vittima sacrificale, andiamo lì con la faccia di c... all'attacco. Dobbiamo credere alla vittoria". Questa la sintesi che il tecnico dei biancocelesti ha espresso alla squadra alla vigilia della partita del Maradona.