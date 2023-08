Anguissa ancora in dubbio: se non parte titolare c'è un favorito per Garcia

Presentato ieri a Castel Volturno, Cajuste sogna il debutto a Frosinone anche se Elmas è in vantaggio per prendere il posto di Anguissa

