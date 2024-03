Anguissa e Lobotka, il futuro pare già deciso: la situazione

Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si prova a delineare gli scenari futuri per quel che concerne il reparto centrale

© foto di www.imagephotoagency.it

Di fatto, a oggi, soltanto Anguissa e Lobotka possono dirsi certi del posto. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si prova a delineare gli scenari futuri per quel che concerne il reparto centrale del campo del Napoli: "Sono rimasti titolari inamovibili in ognuna delle tre gestioni che si sono susseguite finora (Garcia, Mazzarri, Calzona) ed entrambi hanno rinnovato il contratto durante la scorsa stagione.

Il camerunense fino all’estate del 2025, con opzione fino al giugno 2027; il regista invece ha un accordo in scadenza nel 2027, sempre con un’opzione in favore del club per prolungare di un altro anno. Non sono state registrate offerte o interessamenti da altre squadre, quindi un ulteriore indice di permanenza" si legge sul quotidiano.