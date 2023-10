Anguissa ko, c'è un indizio sul favorito per Verona: la scelta di Garcia

Per Jens Cajuste si profila una maglia da titolare nella trasferta di sabato a Verona

Per Jens Cajuste si profila una maglia da titolare nella trasferta di sabato a Verona. Anguissa è infatti ko per un infortunio muscolare e il suo sostituto naturale nel Napoli è il centrocampista svedese, che dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Elmas. L’ultima parola spetterà a Garcia, ma il nuovo acquisto azzurro si è dato subito molto da fare per convincerlo, allenandosi in gruppo appena sbarcato a Castel Volturno. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Repubblica.