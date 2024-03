Anguissa-Lobotka, intesa speciale: i sogni Champions passano da lì

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Anguissa dovrà trascinare il Napoli, glielo chiederanno i tifosi ma anche i compagni, che in lui hanno sempre visto uno scudo, una protezione, un riferimento a cui dare palla o affidare l'ambizione di difendere un destino". Sul Corriere dello Sport si scrive del centrocampista camerunense e dell'intesa speciale con Lobotka.

"Non basterà esserci, servirà il sostegno degli altri, come dei colleghi di reparto. Con Lobotka, ad esempio, c'è un'intesa speciale. Lo slovacco è di rientro in Italia dopo l'ultimo impegno con la sua nazionale. Tornerà con Calzona per accomodarsi di nuovo in regia, alla sinistra di Anguissa, ma girandogli attorno con o senza palla, com'è solito fare in ogni partita dal chilometraggio illimitato e con panoramiche di calcio difficili da intercettare".