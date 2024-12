Anguissa, pioggia di 7 dai quotidiani: "Cavalcata da maratoneta! Un assolo di forza e tecnica"

vedi letture

Frank Anguissa si è preso la palma di MVP per la Lega Serie A in occasione di Udinese-Napoli. Queste le pagelle del quotidiani, a cominciata da La Gazzetta dello Sport 7: "Duella a centrocampo con Ekkelenkamp, si fa pericoloso in area già nel primo tempo: il 3-1 è un assolo con forza e tecnica". Stesso voto dal Corriere dello Sport 7: "Secondo gol stagionale, quello del sigillo, con una cavalcata da maratoneta. Cresce nel secondo tempo conquistando la scena".

Questo il commento di Tuttosport: "Perfetto nell’inserimento. Sava gli dice di no sul tiro a botta sicura nel primo tempo, non può nulla in occasione dell’1 a 3.". 7 anche per Il Mattino: "Gara in crescendo. In quel ruolo servono lucidità in appoggio, qualità di palleggio e freddezza quando si deve difendere. Per un po' pare dimenticarsene ma poi esplode e mette insieme tutto il suo archivio di belle cose. Ekkelenkamp deve dannarsi per limitarlo. Sbaglia un gol ma non il secondo".