Anguissa torna a brillare e i quotidiani lo premiano: voti altissimi

Serata di grazia per il Napoli, che contro il Sassuolo ha giocato come ai tempi dello scudetto: 1-6 con Osimhen e Kvaratskhelia grandi protagonisti

Serata di grazia per il Napoli, che contro il Sassuolo ha giocato come ai tempi dello scudetto: 1-6 con Osimhen e Kvaratskhelia grandi protagonisti, ma è da evidenziare anche la prestazione di André Zambo Anguissa. Il camerunese domina il centrocampo ma sorpattutto serve un assist capolavoro per il pari di Rrahmani.

Il voto più basso è un 7 de La Gazzetta dello Sport, dove al di là delle giuste lodi al colpo di tacco per Rrahmani: "Sette palle perse non pesano, è sempre continuo". Concordi le altre testate, dove fioccano i 7.5: "Nel momento di maggiore difficoltà del Napoli s'inventa la giocata che cambia il volto della partita: illuminante il colpo di tacco che permette a Rrahmani di calciare da posizione favorevolissima e realizzare il gol del pari" è il voto di Tuttomercatoweb.

Tuttomercatoweb: 7.5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7.5

TuttoNapoli: 7.5