Anguissa verso il rientro? Doppia ipotesi per rivederlo in campo

L'ultimo infortunio in casa Napoli è stato quello di Anguissa. Il Corriere del Mezzogiorno parla dei tempi di recupero del centrocampista, attualmente indisponibile e che ha già saltato la gara contro l'Inter: "Per il centrocampista camerunese verrà fatto un tentativo per averlo in Veneto (contro il Venezia domenica 16 marzo, ndr), altrimenti lo si rivedrà alla ripresa del campionato, dopo la sosta, contro il Milan", si legge.

