Anguissa vuole il cambio di marcia: niente nazionale per trascinare il Napoli

A scrivere del centrocampista è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Ci sono tanti leader a cui chiedere un ultimo sforzo prima che sia troppo tardi: tra questi c'è sicuramente Frank Anguissa, reduce da una stagione sino a qui al di sotto dei suoi standard. A scrivere del centrocampista è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ne ha diversi il Napoli che ricerca ancora un senso per questa stagione distante nove partite dal suo incerto epilogo.

Anguissa, Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen sono solo alcuni dei riferimenti che dall'Atalanta al Lecce, attraversando un campionato a parte, cercheranno di imporsi per inseguire la Champions League o comunque provandoci senza accumulare altri rimpianti. Calzona ripartirà da loro in attesa di ritrovarsi tutti insieme. Qualcuno è già a Castel Volturno ad attenderli, ricaricandosi in vista della ripresa. Anguissa non è andato in nazionale al pari di Osimhen, ha sfruttato questi giorni per allenarsi bene senza l'invadenza dell'ennesima partita senza respiro".