"Apatia e bocciatura clamorosa!", i quotidiani bocciano Insigne: "Altro che guizzi e fantasia..."

"Ondeggia tra esterno e zone d'area, debutta con un tiraccio in curva, non migliora dopo. Cambiato". Sanno di bocciatura le parole de La Gazzetta dello Sport nei confronti di Lorenzo Insigne, che è il perfetto specchio del suo Napoli, insufficiente nell'approccio e nei risultati in campo, proprio come evidenzia stamane La Rosea.

Ci vorrebbero guizzi e fantasia e invece c'è un'apatia che stride con le esigenze e che finisce per bocciarlo clamorosamente", è invece l'ancor più critica analisi del Corriere dello Sport. Inevitabile, dunque, la sfilza di 4,5 e 5 in pagella che questa mattina lo travolge senza alcuna pietà. Il Napoli e il suo capitano devono fare molto, molto di più per uscire da uno stallo senza fine.

Questi tutti i voti di Lorenzo Insigne:

La Gazzetta dello Sport: 4,5 Corriere dello Sport: 4,5 Tuttosport: 5 TuttoNapoli.net: 5