Arabia, Galatasaray, Juve (ma senza budget), Premier: il punto sul futuro di Osimhen

Il Napoli va avanti per la sua strada, senza farsi influenzare da situazioni esterne o trattative complesse. Neanche il caso Victor Osimhen, che continua a tenere banco, sembra scalfire la linea del club. Il nigeriano ha ancora un anno di contratto a 11 milioni di euro netti a stagione e una clausola rescissoria da 75 milioni valida solo per l’estero, cifra che il presidente De Laurentiis punta a incassare senza sconti.

Nelle scorse settimane Osimhen ha rifiutato una maxi-offerta da circa 40 milioni a stagione da parte dell’Al Hilal, che lo avrebbe voluto subito per il Mondiale per Club. Una porta chiusa, ma non definitiva: le sirene arabe potrebbero tornare a farsi sentire durante l’estate, lasciando aperti possibili scenari da monitorare. Il Napoli, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, vorrebbe chiudere la questione prima del ritiro estivo, evitando di trascinarsi un caso spinoso in piena preparazione. Osimhen, però, non ha fretta: prende tempo, riflette e non sembra intenzionato, al momento, a rivedere le proprie richieste economiche.

Intanto, il Galatasaray resta vigile: il club turco sogna il colpaccio e prova a inserirsi sfruttando l’attesa, anche se resta distante dai parametri finanziari richiesti. In Premier League, alcune big potrebbero tornare alla carica, ma solo a fronte di un abbassamento dell’ingaggio da parte del giocatore — opzione che al momento non trova apertura da parte del suo entourage. Intanto anche in Italia c’è chi osserva: la Juventus monitora la situazione e inserisce Osimhen tra le alternative in caso di partenza di Vlahovic, ma l’operazione resta estremamente onerosa e complicata, sia per cartellino che per ingaggio.