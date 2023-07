Arbitri, parte la nuova era: non solo Serra, via anche Irrati e Valeri. E 8 volti nuovi

Sta per cominciare una nuova era per gli arbitri. Per la nuova stagione ci sarà qualche novità, come gli addii di 8 arbitri di campo.

© foto di Federico De Luca 2022

Sta per cominciare una nuova era per gli arbitri. Per la nuova stagione ci sarà qualche novità, come gli addii di 8 arbitri (o assistenti) di campo, tra cui Massimiliano Irrati e Paolo Valeri che si dedicheranno solo al ruolo di VAR. Tutte le novità vengono riassunte dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Ci sarà ancor di più, fra l’altro, la cosiddetta separazione delle carriere, quindi fra arbitro e Var: i VMO diventeranno 20-22 con le due punte di diamante rappresentate da Massimiliano Irrati e Paolo Valeri che hanno rassegnato spontaneamente le dimissioni e si metteranno dietro al video con l’esperienza provata e riconosciuta.

Domani, insomma, sarà resa nota la dismissione di 8 elementi totali degli attuali 50: il numero dovrà scendere a 42 in base alla graduatoria di valutazione finale, come consuetudine alla conclusione di ogni stagione. Oltre a Irrati e Valeri il nome che fa più “scalpore” è Marco Serra, torinese, che il 17 gennaio 2022 non diede un “vantaggio” di gioco al Milan nel match contro lo Spezia (mossa che lo costrinse a stare lontano dai campi della Serie A per circa 6 mesi) e conosciuto anche per il “diverbio” con José Mourinho: ma non è stato per quest’ultimo episodio che Serra verrà dismesso; succederà per “motivate ragioni tecniche” avendo tutt’altro che ben impressionato anche nelle ultime apparizioni.

Oltre ai due Varisti principe e Serra, verranno dismessi Maggioni, Miele, Gariglio, Paterna e Meraviglia. Si sono salvati per il rotto della cuffia Minelli, Baroni e Camplone oltre a Gualtieri, Rutella e Perenzoni. Verranno inoltre promossi dalla Can-C Davide Di Marco, Kevin Bonacina (quello del caso Lecco-Foggia), Giuseppe Collu, Paride Tremolada e Marco Monaldi".