Arrivano i 9 per Osimhen, tutte le pagelle: "Predatore famelico, solo muovendosi fa spavento!"

Corriere dello Sport 9 - Mai segnato alla Juventus, stavolta gli bastano 14 minuti per cancellare lo 0 e dare inizio al suo personale festival. Assist per il 2-1 di Kvaratskhelia, altro gol di testa per il 4-1. Bremer lo sognerà a lungo, è il suo incubo. Quando esce, il Maradona si alza in piedi. Giocatore pazzesco.

Voti altissimi per la prova indimenticabile di Victor Osimhen , autore di una doppietta e di un assist nel 5-1 alla Juventus. Una serata da leader tecnico e non solo per il nigeriano, sempre più uomo copertina del Napoli.

Corriere della Sera 8,5 - Si libera anche dell'ultima zavorra, quella di non aver mai segnato alle tre grandi. E vola leggero e implacabile, peccando anche un filo di egoismo. E ora chi lo ferma più?

Tuttosport 8 - Un gol da falco dell'area piccola con un'incornata da due metri per sbloccare il match, poi quella finta con una mossa da ballerino a disorientare Bremer per l'assist del raddoppio. La doppietta in mezzo a due bianconeri, cosa chiedere di più?

Tutto Napoli 9 - Ancora lui, sempre lui. Come un avvoltoio approfitta della respinta corta sbloccando la gara, sfonda sistematicamente sul centro-destra ed in una occasione serve Kvaratskhelia ed in almeno altre due manca di poco la porta prima di trovare la doppietta. Una furia, senza sosta neanche sul 5-1, e Spalletti lo richiama in panchina per risparmiarlo