Arrivato al posto di Lozano, Lindstrom schierato in un ruolo diverso con la Danimarca

Jesper Lindstrom ha giocato due giorni fa nel match tra Danimarca e San Marino, ma non da ala destra,

Jesper Lindstrom ha giocato due giorni fa nel match tra Danimarca e San Marino, ma non da ala destra, quello in cui è stato schierato al debutto col Napoli contro la Lazio. Ha giocato da ala sinistra, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Lindstrom è in Nazionale, ha partecipato al poker che la Danimarca ha rifilato a San Marino partendo da sinistra nel tridente offensivo. Toccherà a Garcia valorizzare la duttilità di Lindstrom, un gioiello che impreziosisce un’anima offensiva dal valore di 105 gol, quelli realizzati nella scorsa stagione".