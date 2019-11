AS - Fabian è il Pogba di Spagna! Dominerà gli anni '20, merita di tornare in Liga

Fabian Ruiz è il Pogba spagnolo. Lo scrive il quotidiano AS che, dopo la prima rete dello spagnolo in Nazionale, elogia l'azzurro. Fabián è il prototipo del centrocampista per il calcio che dominerà gli anni '20, è un puro sangue andaluso che ha perfezionato il suo fisico nel calcio. Fabian è il calciatore ideale per padroneggiare le transizioni offensive e difensive, i momenti del gioco in cui le partite vengono vinte oggi. Lo scrive il quotidiano, che aggiunge: il suo posto è nella Liga Santander. L'auspicio, per AS, è di vederlo tornare in Spagna dopo Euro 2020 da campione d'Europa.