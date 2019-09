As, l'editoriale di Roncero: "Real, prendi Fabian! Talento abbagliante, il Madrid ce l'ha in mano..."

Fabian Ruiz migliora ogni minuto che passa e in Spagna se ne sono accorti già da un bel po', tant'è che per qualcuno il suo futuro è senza dubbio nel Real Madrid. Ne ha parlato anche Tomas Roncero, noto giornalista, nel suo editoriale per AS, in cui analizza le prossime manovre per la mediana di Zidane, sottolineando come l'azzurro, Ceballos e Odegaard saranno destinati a succedere a Casemiro, Kroos e Modric: "A quella coppia aggiungere Fabian, che cresce ogni giorno che passa abbagliandoci con il suo talento. E' soprattutto è spagnolo. Il Real Madrid ce l'ha in mano...".