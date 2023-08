Assalto a Koopmeiners! Gazzetta: "Ecco l'offerta di ADL! Lui vuole la Champions"

Il club azzurro prepara l’offerta, ben sapendo che in questo momento Koopmeiners viene considerato un giocatore incedibile dall’Atalanta

Il Napoli vuole Teun Koopmeiners, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il club azzurro prepara l’offerta, ben sapendo che in questo momento Koopmeiners viene considerato un giocatore incedibile dall’Atalanta. Sarà superiore ai 30 milioni, probabilmente molto vicina ai 35. Il centrocampista aspetta, non ha voglia di andare al braccio di ferro, ma mesi fa aveva confessato l’ambizione di giocare la Champions, ottenendo una promessa di cessione in caso di offerta congrua.