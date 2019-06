Asse ADL-Mendes, incontro col Benfica per parlare di Grimaldo e di Mario Rui

Grandi manovre di mercato in casa Napoli, con Aurelio De Laurentiis che chiede il supporto del potentissimo agente Jorge Mendes. A svelare questo interessante retroscena di mercato è l'edizione odierna di Tuttosport: "Giovedì scorso nella sede della Filmauro a Roma si è tenuto un incontro tra De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il ds Giuntoli, il potentissimo agente portoghese Jorge Mendes e, udite udite, Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica. Si è discusso sul mercato in generale, sulle ipotesi di addio al Benfica di Joao Felix e Grimaldo e dell’idea proposta dal Napoli di sostituire l’esterno mancino spagnolo con Mario Rui, desideroso di ritornare in Portogallo. Il grande burattinaio di queste operazioni sarà Mendes, al quale il Napoli ha chiesto un aiuto sia nel piazzare qualche calciatore in esubero, ma soprattutto di sondare la disponibilità di un fortissimo attaccante centrale ad accettare il trasferimento a Napoli".