Asse caldissimo con la Fiorentina, scambio Biraghi-Spinazzola e non solo: le ultime

La vittoria sul Venezia ha dato un'altra certezza al Napoli: Raspadori è ufficialmente fuori dal mercato. Il mercato azzurro - si legge anche sul Mattino - sembra destinato ad accendersi soprattutto con la Fiorentina, dato che i due club sono pronti a formalizzare uno scambio. Biraghi infatti è pronto a passare in azzurro, lasciando spazio a Spinazzola in viola. Biraghi ha dato il via libera per il passaggio al Napoli, al contrario di Spinazzola che tentenna e non vuole lasciare Conte dopo soli sei mesi.

Con i viola però c'è in ballo anche il prestito di Folorunsho, ancora in una situazione di stand-by. Da non escludere un possibile coinvolgimento nelle trattative di Martinez Quarta, nonostante il River Plate sia ormai in pole per il centrale. In difesa il nome caldo per gennaio è sempre quello di Danilo, ma la Juventus è stata chiara: per liberarlo a gennaio servirà un conguaglio.