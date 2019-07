Asse Napoli-Bari, incontro tra Giuntoli e il ds Scala: quattro azzurrini oggetto di discussione

Nella giornata di ieri, riporta Il Mattino, c’è stato un incontro fra il direttore sportivo del Bari Matteo Scala e quello del Napoli Cristiano Giuntoli per fare il punto sui giovani che il club partenopeo ha mandato in prova – Zanoli, Zedadka, Mezzoni ed Esposito tutti classe 2000 – che verranno valutati dal tecnico Cornacchini per capire se potranno essere utili nel corso della stagione. Nell’incontro si è parlato anche di altri due giocatori che il Napoli ha acquistato e poi girato al Bari come Filippo Costa e Michael Folorunsho